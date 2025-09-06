В Благовещенске дети сожгли два КамаАЗа во время игры со спичками
В Благовещенске дети ради интереса подожгли два грузовика во время игры со спичками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
Инцидент произошел еще в апреле этого года на производственной базе на улице Гражданской. Двое мальчиков 9 и 12 лет проникли через открытые двери в кабины «КамАЗов», после чего устроили пожар. Вскоре его потушила прибывшая на место бригада огнеборцев.
Детская игра нанесла владельцам автомобилей ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Полицейские завели дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, однако позже, вычислив малолетних поджигателей, его закрыли.
Теперь отвечать за их действия будут родители, на которых составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Также им предстоит выплатить компенсацию пострадавшей стороне в полном объеме.
Читайте также: