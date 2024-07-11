У берегов канадской провинции произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов канадской провинции Британская Колумбия. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Уточняется, что землетрясение зафиксировали в 18.08 мск. Его эпицентр находился в 219 км к юго-западу от города Тофино, который расположен в провинции Британская Колумбия.
Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Причиной возникновения данного природного явления стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч поклонников знаменитой исполнительницы.
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Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Причиной возникновения данного природного явления стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч поклонников знаменитой исполнительницы.
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Екатерина Коршунова