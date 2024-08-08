Сейсмолог Татевосян раскрыл влияние японского землетрясения на Россию

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Заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян завил, что землетрясение на японском острове Кюсю не угрожает российским территориям.
«Такое землетрясение для этой местности не является каким-то выдающимся событием. Что касается Камчатки и Приморского края, то для этого региона России японское землетрясение угроз не представляет», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Татевосян.
Сегодня, 8 августа, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1 балл.
До этого, в прошлом месяце, начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщала о землетрясении магнитудой 4,4 в Тихом океане у побережья южных Курил.
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Мелисса Тимофеева