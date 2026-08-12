Автомобильные мошенники кинули врача из Кузбасса на 10,5 млн руб
Житель Кемеровской области стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль онлайн. Об инциденте сообщил во «Вконтакте» глава Междуреченска Павел Камбалин.
Пострадавший — молодой врач — нашёл в сети компанию, предлагавшую услуги по ввозу машины из-за рубежа. После заключения договора злоумышленники систематически направляли мужчине поддельные документы, включая фиктивные подтверждения отправки транспорта и акты технического осмотра.
В процессе оформления доставки возникали различные препятствия, вынуждавшие покупателя доплачивать. В частности, аферисты заявляли о проблемах с поступлением платежей. В общей сложности медик перевёл неизвестным почти 10,5 млн рублей, прежде чем осознал, что стал жертвой обмана.
Глава города отметил, что происшествие демонстрирует способность мошенников находить подход к гражданам независимо от возраста и профессии. Он призвал жителей сохранять бдительность при совершении крупных онлайн-сделок.
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