Достижения.рф

Автомобильные мошенники кинули врача из Кузбасса на 10,5 млн руб

Житель Междуреченска потерял почти 10,5 млн руб при покупке машины
Фото: istockphoto/igoriss

Житель Кемеровской области стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль онлайн. Об инциденте сообщил во «Вконтакте» глава Междуреченска Павел Камбалин.



Пострадавший — молодой врач — нашёл в сети компанию, предлагавшую услуги по ввозу машины из-за рубежа. После заключения договора злоумышленники систематически направляли мужчине поддельные документы, включая фиктивные подтверждения отправки транспорта и акты технического осмотра.

В процессе оформления доставки возникали различные препятствия, вынуждавшие покупателя доплачивать. В частности, аферисты заявляли о проблемах с поступлением платежей. В общей сложности медик перевёл неизвестным почти 10,5 млн рублей, прежде чем осознал, что стал жертвой обмана.

Глава города отметил, что происшествие демонстрирует способность мошенников находить подход к гражданам независимо от возраста и профессии. Он призвал жителей сохранять бдительность при совершении крупных онлайн-сделок.

Никита Кротов

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