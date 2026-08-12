Автомобильные мошенники кинули врача из Кузбасса на 10,5 млн руб

12 августа 2026, 16:37

Житель Междуреченска потерял почти 10,5 млн руб при покупке машины

Фото: istockphoto/igoriss

Житель Кемеровской области стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль онлайн. Об инциденте сообщил во «Вконтакте» глава Междуреченска Павел Камбалин.