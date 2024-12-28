Агент СБУ показал, где прятал бомбу для подрыва военблогера и офицера Минобороны

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Задержанный украинский агент рассказал, где прятал бомбу для планировавшегося покушения на военного блогера и офицера Минобороны. Видео допроса представила ФСБ России.
Ранее в этот день спецслужба сообщила о предотвращении терактов против высокопоставленного чиновника Минобороны и военного блогера, освещающего ситуацию в зоне СВО. Задержан агент, действовавший по заданию СБУ.
Задержанный указал на мастерскую за гаражом, где располагается взрывное устройство. Оно надёжно спрятано: под верстаком стоит ведро, в котором лежит мешок с наполнителем для кошачьего лотка. В нём и закопано устройство.
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