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Агент СБУ показал, где прятал бомбу для подрыва военблогера и офицера Минобороны

ФСБ: агент СБУ прятал бомбу для атаки на офицера МО в кошачьем наполнителе
Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

Задержанный украинский агент рассказал, где прятал бомбу для планировавшегося покушения на военного блогера и офицера Минобороны. Видео допроса представила ФСБ России.


Ранее в этот день спецслужба сообщила о предотвращении терактов против высокопоставленного чиновника Минобороны и военного блогера, освещающего ситуацию в зоне СВО. Задержан агент, действовавший по заданию СБУ.

Задержанный указал на мастерскую за гаражом, где располагается взрывное устройство. Оно надёжно спрятано: под верстаком стоит ведро, в котором лежит мешок с наполнителем для кошачьего лотка. В нём и закопано устройство.

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