ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера

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ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского офицера Минобороны РФ и военного блогера, освещающего ход спецоперации. Их имена не раскрываются.
Силовики смогли вычислить и оперативно задержать террориста, который по заданию ГУР Украины собирался совершить теракты против высокопоставленного военного и блогера.
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«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку»,По данному факту задержали гражданина России. Он согласился сотрудничать со следствием.
— сообщает ФСБ.
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Элина Позднякова