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Опубликованы кадры допроса готовившего теракты против офицера МО и военблогера

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

ФСБ показала кадры допроса задержанного россиянина, который собирался совершить теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ и российского военного блогера, который освещает ход спецоперации. Видео публикует ТАСС.
На видео задержанный рассказывает, где спрятал взрывное устройство.

«В Telegram-канале мне пришло сообщение от неизвестного человека с предложением о работе. Я согласился. Тогда мне предложили забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину известного блогера или под ворота перед его домом», — рассказал задержанный.



По его словам, операцию решили отменить из-за его болезни. Взрывное устройство он хранил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. При этом куратор предложил ему новую цель для разведки. Ему дали задания найти в Москве автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем его планировалось заминировать. Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ терактов против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ и российского военного блогера. По данному факту задержали гражданина России, который действовал по заданию куратора из СБУ. Он согласился сотрудничать со следствием.

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В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
28 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto/blinow61

В частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей. По предварительным данным, х смерть носила насильственный характер.
Садоводство расположено в Калининском муниципальном округе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Именно оттуда утром 28 декабря поступила информация о найденных погибших детях. На место выехал заместитель прокурора области Евгений Денисов.

Идёт установление всех обстоятельств страшного происшествия. По предварительным данным, дети были убиты. На месте работают следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства. Всем погибшим детям меньше семи лет. По предварительной версии убийцей является их родной отец. Мужчину уже задержали.

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#служба
#тверская область
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ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера
28 декабря 2024, 08:50

Фото: iStock/Motortion

ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского офицера Минобороны РФ и военного блогера, освещающего ход спецоперации. Их имена не раскрываются.
Силовики смогли вычислить и оперативно задержать террориста, который по заданию ГУР Украины собирался совершить теракты против высокопоставленного военного и блогера.

«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку»,
— сообщает ФСБ.
По данному факту задержали гражданина России. Он согласился сотрудничать со следствием.

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#фсб
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#покушение
#мо
#кадры
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Минтранс Казахстана подтвердил взрыв баллона в рухнувшем в Казахстане самолете
28 декабря 2024, 08:12

Фото: iStock/Kesu01

Пресс-служба Минтранса Казахстана уточнила информацию о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL, который потерпел крушение в Казахстане.
По данным ведомства, информация о взрыве кислородного баллона на борту поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53 по московскому времени.

«Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию», — говорится в сообщении ведомства.

После этого спасательные службы были проинформированы о ЧС. После чего на брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова.

Напомним, утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека, девять из них — граждане РФ.

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ТАСС: жительница Красноярска подожгла заправку после телефонного разговора
28 декабря 2024, 05:58

Фото: iStock/Distortion Media

Жительница Красноярска подожгла автозаправочную станцию после телефонного разговора с неизвестным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.
Как оказалось, женщина пошла на преступление после телефонного звонка от неизвестного мужчины. Последний обманным способом склонил подозреваемую к поджогу АЗС. Злоумышленница задержана правоохранительными органами и доставлена в полицию. Пожар ликвидировали сотрудники заправки.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Женщину обвиняют в покушении на уничтожение чужого имущества, а на неизвестного заведено уголовное дело за склонение лица к совершению террористического акта.

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#происшествия
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CNN: может произойти катастрофа из-за роста космического мусора на орбите Земли
28 декабря 2024, 05:14

Фото: iStock/yucelyilmaz

Профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что ученые опасаются возможной катастрофы из-за роста космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает CNN.
«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — поделился с телеканалом эксперт.

По словам Редди, сейчас ученые обеспокоены синдромом Кесслера. Этот гипотетический процесс представляет собой полную непригодность орбиты Земли для спутников.

Гипотеза подразумевает столкновение двух космических объектов, от которых на орбите появится множество осколков. Они будут ударятся о другие объекты, породив эффект домино и в конечном счете околоземное пространство заполнится огромным числом космического мусора.

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#земля
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Дудю* грозит два года колонии за нарушение закона об иноагентах
28 декабря 2024, 04:38

Фото: iStock/Thomasaf

Блогеру Юрию Дудю* грозит уголовное дело и два года лишения свободы за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.
«Дудю* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.

Юрий Дудь* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях. Также блогера обязали выплатить государству 120 тысяч за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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*Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#рф
#иноагенты
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В Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение
28 декабря 2024, 02:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В столице Финляндии Хельсинки случилось самое сильное в истории города землетрясение на Рождество. Об этом рассказали в новостной службе Yle со ссылкой на данные сейсмолога местного университета Тони Вейкколайнена.
Сила землетрясения была магнитудой в 1,1 балла. Сильнее всего толчки ощущались в Олимпийской деревне Кяпюля. Там же находился и эпицентр.

Землетрясение началось в районе семи вечера и продлилось не менее минуты. По словам очевидцев, они ощутили вибрации, которые прошли через все тело, а также услышали громкий хлопок.

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#землетрясение
#финляндия
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В Подольске вернули домой сбежавшую олениху Эльзу
27 декабря 2024, 22:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске нашли олениху Эльза, покинувшую частное хозяйство в СНТ «Астра». В последний раз её видели бегущей по дороге в посёлке Быково, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Хозяйка искала животное в городских чатах и просил связаться с ней всех, кто знал о местонахождении питомца. Женщина переживала за судьбу своей любимицы. По её словам, животное безобидное и не боится подходить к людям», – рассказали в администрации.
В два часа ночи строители СНТ «Изида» заметили олениху, подманили её яблоком и поймали. Об этом они рассказали председателю СНТ. Тот, в свою очередь, помог связаться с хозяйкой животного.

Утром Эльзу проводили домой. С ней всё хорошо, она отдыхает после предновогодних гуляний. Ветеринар обследовал олениху и заявил, что она вернулась домой целой и невредимой.

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#московская область
#животные
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#подольск
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В Узбекистане объявили в международный розыск двух россиян
Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении
27 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/Diy13

Генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря государства Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В конце ноября в прокуратуре сообщили, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором находился Алламжонов, работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана. В результате стрельбы никто не пострадал. Удалось установить семь лиц, причастных к совершению преступления. Пять их них уже арестованы.

Также было установлено, что к покушению причастны два гражданина России – Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Они незаконно въехали в Республику Узбекистан, совершили преступление и занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия.

В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также фигуранты дела объявлены в розыск.

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*признан Минюстом иноагентом
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#розыск
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#уголовное дело
#генпрокуратура
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