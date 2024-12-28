Опубликованы кадры допроса готовившего теракты против офицера МО и военблогера

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ФСБ показала кадры допроса задержанного россиянина, который собирался совершить теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ и российского военного блогера, который освещает ход спецоперации. Видео публикует ТАСС.
На видео задержанный рассказывает, где спрятал взрывное устройство.
По его словам, операцию решили отменить из-за его болезни. Взрывное устройство он хранил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. При этом куратор предложил ему новую цель для разведки. Ему дали задания найти в Москве автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем его планировалось заминировать. Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ терактов против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ и российского военного блогера. По данному факту задержали гражданина России, который действовал по заданию куратора из СБУ. Он согласился сотрудничать со следствием.
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«В Telegram-канале мне пришло сообщение от неизвестного человека с предложением о работе. Я согласился. Тогда мне предложили забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину известного блогера или под ворота перед его домом», — рассказал задержанный.
По его словам, операцию решили отменить из-за его болезни. Взрывное устройство он хранил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. При этом куратор предложил ему новую цель для разведки. Ему дали задания найти в Москве автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем его планировалось заминировать. Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ терактов против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ и российского военного блогера. По данному факту задержали гражданина России, который действовал по заданию куратора из СБУ. Он согласился сотрудничать со следствием.
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Элина Позднякова