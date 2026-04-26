Трампа эвакуировали из-за стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов
Во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа в зрительном зале прозвучали выстрелы. Об этом сообщает CNN.
Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали на угрозу и эвакуировали главу государства. При этом, как утверждает телеканал, злоумышленника ликвидировали. Однако позже пресс-пул Белого дома со ссылкой на Секретную службу США сообщил, что нападавшего задержали.
Прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме (White House Correspondents’ Dinner, WHCD) — ежегодное мероприятие в Вашингтоне, объединяющее журналистов, политиков, знаменитостей и представителей медиасферы. Первый подобный ужин состоялся в 1921 году при президенте Уоррене Хардинге.
