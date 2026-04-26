Достижения.рф

Fox News : Трамп вернется на трибуну после инцидента со стрельбой

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп вернется на сцену после инцидента со стрельбой. Мероприятие будет продолжено, как только завершатся необходимые меры безопасности, передает Fox News.



Как пояснил корреспондент телеканала, территорию уже осмотрели и готовят к возобновлению события. Силовые структуры подтвердили, что угрозу нейтрализовали, а предполагаемый стрелок задержан.

По данным CNN, в настоящий момент Трамп находится в безопасности. Обстоятельства и детали инцидента уточняются.

Напомним, что во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме неизвестный открыл стрельбу. Главу государства и ряд чиновников из администрации президента экстренно эвакуировали.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0