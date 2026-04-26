Fox News : Трамп вернется на трибуну после инцидента со стрельбой
Президент США Дональд Трамп вернется на сцену после инцидента со стрельбой. Мероприятие будет продолжено, как только завершатся необходимые меры безопасности, передает Fox News.
Как пояснил корреспондент телеканала, территорию уже осмотрели и готовят к возобновлению события. Силовые структуры подтвердили, что угрозу нейтрализовали, а предполагаемый стрелок задержан.
По данным CNN, в настоящий момент Трамп находится в безопасности. Обстоятельства и детали инцидента уточняются.
Напомним, что во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме неизвестный открыл стрельбу. Главу государства и ряд чиновников из администрации президента экстренно эвакуировали.
