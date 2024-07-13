В Петербурге произошла перестрелка

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Перестрелка произошла на севере Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что двое мужчин обстреляли их автоматов и пистолетом своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте.
Ранее в субботу сообщалось, что в Перми задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего 9-летнего сына, тело которого было найдено в чемодане на мусорке. Как сообщалось, мать исчезла после того, избавилась от трупа ребёнка. Перед убийством мальчика несколько раз ударили ножом и душили.
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Анастасия Чинкова