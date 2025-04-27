Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика

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Украинскому агенту Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Задержанный полностью признал свою вину. С ним продолжают проводить следственные действия, в рамках которых он подробно рассказывает о совершённом им теракте. В суд уже направили ходатайство о его аресте.
Отмечается, что украинские спецслужбы, выступившие заказчиками теракта, пообещали агенту Кузину в общей сложности 18 тысяч долларов за совершённое преступление.
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Отмечается, что украинские спецслужбы, выступившие заказчиками теракта, пообещали агенту Кузину в общей сложности 18 тысяч долларов за совершённое преступление.
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Анастасия Чинкова