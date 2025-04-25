Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры

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Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города. О причинах произошедшего и жертвах расскажет «Радио 1».
Взрыв автомобиля в Балашихе 25 апреля: что известноНа данный момент пожар уже потушен. От сгоревшего автомобиля остались лишь обгоревший корпус и куча пепла. Крыша машины полностью разрушена, а кузов выгорел до основания. Согласно информации от Baza, взрыв был крайне мощным, в результате чего один человек был отброшен к подъезду. В ближайшем доме на нижних этажах выбило стёкла.
Видео взрыва в Балашихе
ЖертвыЗаместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Ярослав Москалик стал целью взрыва автомобиля в Балашихе, и по предварительным данным, он погиб. Экстренные службы продолжают расследование причин взрыва, однако официальных версий пока не представлено. В социальных сетях уже начали появляться различные предположения.
ВерсииПо информации SHOT, существует вероятность, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Журналисты предполагают, что подрыв мог быть попыткой покушения.
Также активно обсуждается версия о том, что в Volkswagen находился газовый баллон, который мог стать причиной детонации. Очевидцы сообщают, что автомобиль долгое время стоял с запущенным двигателем, прежде чем произошёл взрыв. По предварительным данным, машина принадлежала 34-летней женщине.
Согласно первичным выводам экспертов, СВУ, взорвавшая Volkswagen Golf в Балашихе, была заложена в районе задней левой двери. Как сообщает SHOT, это место выбрано не случайно — левая сторона автомобиля находилась ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительные данные указывают на то, что целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и попытка сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Важно отметить, что именно сегодня в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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Анастасия Хохлова