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Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры

Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города. О причинах произошедшего и жертвах расскажет «Радио 1».

Взрыв автомобиля в Балашихе 25 апреля: что известно

На данный момент пожар уже потушен. От сгоревшего автомобиля остались лишь обгоревший корпус и куча пепла. Крыша машины полностью разрушена, а кузов выгорел до основания. Согласно информации от Baza, взрыв был крайне мощным, в результате чего один человек был отброшен к подъезду. В ближайшем доме на нижних этажах выбило стёкла.

Видео взрыва в Балашихе


Жертвы

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Ярослав Москалик стал целью взрыва автомобиля в Балашихе, и по предварительным данным, он погиб. Экстренные службы продолжают расследование причин взрыва, однако официальных версий пока не представлено. В социальных сетях уже начали появляться различные предположения.

Версии

По информации SHOT, существует вероятность, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Журналисты предполагают, что подрыв мог быть попыткой покушения.

Также активно обсуждается версия о том, что в Volkswagen находился газовый баллон, который мог стать причиной детонации. Очевидцы сообщают, что автомобиль долгое время стоял с запущенным двигателем, прежде чем произошёл взрыв. По предварительным данным, машина принадлежала 34-летней женщине.



Согласно первичным выводам экспертов, СВУ, взорвавшая Volkswagen Golf в Балашихе, была заложена в районе задней левой двери. Как сообщает SHOT, это место выбрано не случайно — левая сторона автомобиля находилась ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительные данные указывают на то, что целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и попытка сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Важно отметить, что именно сегодня в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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СК открыл дело после взрыва машины в Балашихе
25 апреля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе открыл Следственный комитет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственную пресс-службу.
«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Перед этим сообщалось о взрыве автомобиля в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Уточнялось, что машина полностью уничтожена. Местные жители услышали хлопок, а затем начался пожар. По предварительной информации, погиб один человек, который находился рядом с машиной в момент взрыва. Предварительно, речь идет о военном Ярославе Москалике, занимавшем должность замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ.

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Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

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Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
25 апреля 2025, 12:16

Фото: iStock/RamonCast

Погибшим, по предварительной информации, во время взрыва автомобиля в микрорайоне Авиаторов Балашихи был военнослужащий, сообщает телеграм-канал Baza.
Также Baza информирует, что в машине была установлена бомба. Уточняется, что взрывное устройство сдетонировало, когда погибший мужчина проходил мимо автомобиля. Военнослужащий жил в этом же районе.

По словам очевидцев, автомобиль был переведён на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена.

Как стало известно позже, погибший, по предварительным данным, — замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

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#балашиха
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Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич за два года нарушил ПДД более 360 раз
25 апреля 2025, 12:14

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Футболист сборной России и ФК «Спартак» Даниил Хлусевич за два года получил более 360 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
«Футболист московского клуба купил BMW X6 2021 года выпуска мощностью 600 л.с. в феврале 2023-го. Рыночная стоимость такого авто составляет около 13 млн руб. С момента покупки BMW Хлусевич нарушал ПДД в среднем раз в два дня — всего 364 раза с февраля 2023-го по апрель 2025-го», — пишет «Постньюс».

Отмечается, что только с начала 2025 года спортсмен получил уже 34 штрафа.

За два года общая сумма взысканий составила 544 тыс. руб. Хлусевич всё оплатил, кроме одного.

Так, за превышение скорости футболиста штрафовали 268 раз, 37 штрафов — за неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте, 22 — за несоблюдение требований знаков или разметки. 18 раз спортсмен нарушил разметку или ехал по обочине, и дважды его поймали при проезде на красный свет.

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Baza: В Балашихе взорвалась машина в микрорайоне Авиаторов
25 апреля 2025, 11:32

Фото: istockphoto/mofles

Машина взорвалась в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи. Как пишет Baza, по предварительным данным, есть погибший, находившийся в момент взрыва рядом с авто.
По словам очевидцев, автомобиль был переведен на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена, позднее пожарные техники установят причину взрыва.

Ранее сообщалось, что в Волгограде жителя с сильной головной болью отказалась везти в больницу скорая. Как сообщила жена пострадавшего, медиков долго не было, а когда женщина попросила их помочь супругу, они, сославшись на долгое ожидание, отказались. Произошедшее уже вызвало широкий общественный резонанс.

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#россия
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#балашиха
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Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам
Волгоградца с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи
25 апреля 2025, 10:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Волгограде произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Житель города, страдающий от сильной головной боли, не смог получить необходимую медицинскую помощь от бригады скорой помощи, которая отказалась его транспортировать в больницу. Об этом сообщила супруга пострадавшего, пишет портал «‎V1.ru».
По словам женщины, ее муж 23 апреля обратился за помощью, она вызвала скорую. Однако медики долго не приезжали, и в конечном итоге они решили самостоятельно добраться до ближайшей клиники. В этот момент скорая наконец прибыла на место.

«Я попросила их помочь мужу и увезти его в больницу, но они отказались, ссылаясь на то, что долго ждали нас», — рассказала женщина.

Она также отметила, что фельдшер угрожал вызвать полицию и применял физическую силу, отталкивая их от машины и пытаясь захлопнуть дверь.

Спустя день после инцидента, мужчина был экстренно прооперирован с диагнозом «кровоизлияние гипофиза».

В ответ на ситуацию комитет здравоохранения администрации Волгоградской области заявил, что сотрудники скорой помощи провели необходимый осмотр пациента и утверждают, что он сам отказался от госпитализации.

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