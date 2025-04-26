Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе

Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе

ФСБ задержала Игната Кузина, обвиняемого в подрыве генерала Москалика в Балашихе
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он перебрался в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал. Затем он приобрёл подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.

25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм скончался на месте. В тот момент Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции

Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Было установлено, что Кузин является действующим агентом украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороне взрывчатых веществ.

Читайте также:

Генерал Ярослав Москалик погиб при взрыве авто в Балашихе: чем известен, биография

Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры

Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
#взрыв
#задержание
#минобороны рф
#генерал
#смерть
#украина
#балашиха
#фсб
#следственный комитет
#автомобиль
#уголовное
Не проводили операцию и просили 10 тыс долларов: у россиянки начался некроз тканей из-за тайских врачей
У попавшей в аварию россиянки начался некроз ткани из-за медлительности медиков
26 апреля 2025, 18:02

Фото: iStock/ SEASTOCK

Россиянка, которая попала в аварию на отдыхе в Таиланде, пожаловалась на местных медиков. Со слов туристки, у нее начался некроз тканей, поскольку врачи тянули с операцией, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка упала на байке, а потом оказалась в больнице. Из-за отсутствия страховки медицинские работники не спешили проводить операцию на травмированной ноге, хотя девушка нуждалась в оперативном хирургическом вмешательстве. Отпускать туристку домой, в РФ, они тоже не собирались и требовали 10 тысяч долларов за оказания помощи в Таиланде.

В результате пострадавшая россиянка все же смогла вернуться. Ей провели нужную операцию. Ходить девушка сможет спустя пару месяцев. Но проблемы со здоровьем на этом не прекратились. Со слов туристки, из-за медлительности тайских медиков у нее начался некроз тканей.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек.

Читайте также:

Супруги и двое их маленьких детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске

Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла
#таиланд
#россияне
#туристы
#врачи
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек
26 апреля 2025, 16:31

Фото: iStock/ RamonCast

Количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек, сообщил Телеграм-канал Mash.
До этого представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст отмечал в беседе с агентством Mehr, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Помимо прочего, экстренные службы в городах Джахром и Лар пребывают в полной готовности, уточнил он.

В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) обратили внимание, что инцидент никак не связан с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы фунционируют в штатном режиме.

Напомним, что сегодня сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

Читайте также:

Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве

Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
#взрыв
#иран
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Супруги и двое их маленьких детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске
26 апреля 2025, 15:25

Фото: iStock/ Artem_Furman

В городе Кисловодск в Ставропольском крае завели уголовное дело после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в Телеграм-канале.
Согласно предварительным данным, причиной кончиной семьи стало отравление угарным газом.

«На место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-оперативная группа», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что следователь СК России осмотрел место инцидента, назначил судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

«Расследование уголовного дела продолжается», — обратили внимание в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

Читайте также:

Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла

В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями

NBC: обвинявшая принца Великобритании Эндрю в изнасиловании совершила суицид
#смерть
#ставропольский край
#дети
#супруги
#скр
#отравление
#семьи
#происшествия
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв
26 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.

Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

Читайте также:

Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями

СК открыл дело после взрыва машины в Балашихе
#иран
#взрыв
#пожар
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
Mash: разработчик систем РЭБ Рытников умер во время взрыва на границе с Украиной
26 апреля 2025, 12:55

Фото: iStock/ madsci

Рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в ночь с 17 на 18 апреля. Машину Рытникова взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами. СВУ располагалось под днищем автомобиля.

Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

Читайте также:

Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями

СК открыл дело после взрыва машины в Балашихе
#взрыв
#автомобиль
#смерть
#инцидент
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате