Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе

В городе Кисловодск в Ставропольском крае завели уголовное дело после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в Телеграм-канале.