Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе

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Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он перебрался в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал. Затем он приобрёл подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.
25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм скончался на месте. В тот момент Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции
Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Было установлено, что Кузин является действующим агентом украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороне взрывчатых веществ.
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25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм скончался на месте. В тот момент Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции
Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Было установлено, что Кузин является действующим агентом украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороне взрывчатых веществ.
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Анастасия Чинкова