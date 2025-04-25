Генерал Ярослав Москалик погиб при взрыве авто в Балашихе: чем известен, биография

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В пятницу, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Согласно предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.
О том, что известно о погибшем генерал-лейтенанте Ярославе Москалике — в материале «Радио 1».
Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. На военной службе Москалик состоял с 1983 года. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Затем служил в хабаровском поселке Князе-Волконское.
В начале 2000-х Ярослав Москалик занимал должность пресс-секретаря командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В 2015 году работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Спустя шесть лет лет Москалик получил звание генерал-лейтенанта по указу главы Российской Федерации Владимира Путина.
Последние годы военный занимал ключевую должность в Генеральном штабе ВС РФ, где отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций. В 2021 году Москалик также выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Стоит отметить, что на той конференции Москалик рассказывал, как Соединенные Штаты помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем продавать ее.
Ярослав Москалик в разные годы принимал участие в международных переговорах. В 2015-м он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии.
Подробности о личной жизни Ярослава Москалика практически неизвестны. У него есть сын — в период с 2021 по 2022 год генерал-лейтенант представлял его интересы в судебном процессе против Министерства обороны. Предметом разбирательств стала недвижимость в жилом доме в подмосковной Балашихе, около которого и произошел взрыв.
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Чем известен Ярослав Москалик
Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. На военной службе Москалик состоял с 1983 года. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Затем служил в хабаровском поселке Князе-Волконское.
В начале 2000-х Ярослав Москалик занимал должность пресс-секретаря командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В 2015 году работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Спустя шесть лет лет Москалик получил звание генерал-лейтенанта по указу главы Российской Федерации Владимира Путина.
Последние годы военный занимал ключевую должность в Генеральном штабе ВС РФ, где отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций. В 2021 году Москалик также выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Стоит отметить, что на той конференции Москалик рассказывал, как Соединенные Штаты помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем продавать ее.
Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры
Роль Ярослава Москалика в переговорах
Ярослав Москалик в разные годы принимал участие в международных переговорах. В 2015-м он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии.
Личная жизнь Ярослава Москалика
Подробности о личной жизни Ярослава Москалика практически неизвестны. У него есть сын — в период с 2021 по 2022 год генерал-лейтенант представлял его интересы в судебном процессе против Министерства обороны. Предметом разбирательств стала недвижимость в жилом доме в подмосковной Балашихе, около которого и произошел взрыв.
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Екатерина Коршунова