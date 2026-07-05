Агрессивная белка укусила россиянку во время прогулки в парке
Агрессивная белка укусила россиянку во время прогулки в парке. Об этом пишет SHOT.
26-летняя сургутянка повстречала белочку во время велосипедной прогулки. Она остановилась, чтобы угостить зверька с руки. Когда белка приблизилась, она запрыгнула на ногу велосипедистки и поцарапала её. Испугавшись, девушка резко отдёрнулась и попыталась стряхнуть животное, но оно укусила её.
Пострадавшая сразу же обратилась в больницу, где ей назначили курс прививок от бешенства. Лечение продлится три месяца. Белки могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как туляремия, которая поражает лимфатические узлы и кожу, и лептоспироз, вызывающий заболевания печени и почек.
Уточняется, что летом белки становятся особенно агрессивными из-за второго брачного сезона. В это время они могут проявлять повышенную импульсивность и нападать на людей.
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