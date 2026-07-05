На Алтае мужчина насильно удерживал подростка в гараже и избил его отца
В Алтае мужчина силой удерживал подростка в своём гараже, а затем избил отца, который приехал спасать ребёнка. Об этом пишет Baza.
Родители сообщили, что их 15-летний сын Костя вместе с тремя подругами шёл мимо недостроенного здания в коттеджном посёлке «Солнечная Поляна», когда из дома выбежал мужчина и схватил подростка. Он оттащил его на территорию недостроя и запер в гараже.
В панике Костя позвонил в экстренные службы и отцу. Однако из-за сильного стресса и заикания он не смог чётко объяснить, где находится. Отец, используя геолокацию, определил местоположение сына и прибыл на место, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Там между отцом и «похитителем» возник конфликт. Мужчина утверждал, что Костя бросал камни и разбил стёкла в доме. Диалог быстро перерос в драку, в результате которой отцу выбили зуб и ещё один сломали.
В итоге подростка освободили, а на место прибыли полиция и скорая помощь. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном удержании несовершеннолетнего.
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