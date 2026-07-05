05 июля 2026, 14:36

Baza: На Алтае мужчина насильно удерживал подростка в гараже и избил его отца

Фото: iStock/Backiris

В Алтае мужчина силой удерживал подростка в своём гараже, а затем избил отца, который приехал спасать ребёнка. Об этом пишет Baza.