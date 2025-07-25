Агрессивная собачница напала и избила петербурженку с питомцем во дворе

25 июля 2025, 17:06

Фото: iStock/Deepthis

В Калининском районе Петербурга девушка запостила вирусный ролик о нападении собачницы с джек-расселами, которое произошло в июне. Во время прогулки со своим корги она столкнулась с незнакомкой, которая начала предъявлять претензии и вскоре напала, нанеся ушибы головы. Об этом пишет Mash на Мойке.