Агрессивная собачница напала и избила петербурженку с питомцем во дворе
В Калининском районе Петербурга девушка запостила вирусный ролик о нападении собачницы с джек-расселами, которое произошло в июне. Во время прогулки со своим корги она столкнулась с незнакомкой, которая начала предъявлять претензии и вскоре напала, нанеся ушибы головы. Об этом пишет Mash на Мойке.
Пострадавшая обратилась в полицию и получила много негативных откликов в сети. Выяснилось, что ранее эта женщина уже могла нападать — в прошлом году в Купчино она огрела мужчину ведром по голове после словесной перепалки и напала на другого собачника за замечание о поводке.
Коллеги и одноклассники также жалуются на ее «крутой нрав». Ранее она работала няней и вожатой, но комментировать ситуацию отказалась.
Напомним, годовалого ребенка растерзали собаки в Малайзии, пока родители были на работе.
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