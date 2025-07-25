Голый мужчина поджег фитнес-зал и спрятался в солярии

25 июля 2025, 16:11

В США мужчина без одежды поджег фитнес-зал и спрятался от полиции в солярии

Фото: iStock/Fedorovekb

В США полицейские арестовали голого мужчину, который устроил дебош в фитнес-зале. Об этом информирует Fox 13.