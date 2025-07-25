Голый мужчина поджег фитнес-зал и спрятался в солярии
В США мужчина без одежды поджег фитнес-зал и спрятался от полиции в солярии
В США полицейские арестовали голого мужчину, который устроил дебош в фитнес-зале. Об этом информирует Fox 13.
25-летний Генри Антунес-Аварадо начал вести себя неадекватно, когда ему сообщили о закрытии тренажерного зала. Он разделся и начал бегать из помещения в помещение. До приезда правоохранителей мужчина поджег ванную комнату, сбросил на пол потолочные панели, после чего спрятался.
Злоумышленника удалось обнаружить в солярии. Антунес-Аварадо лежал внутри кабины для загара без одежды. Его задержали.
Уточняется, что в 2023 году мужчина был осужден за попытку кражи со взломом и бродяжничество.
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