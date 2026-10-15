Агрессивные макаки затерроризировали знаменитый курорт

15 октября 2026, 20:23

В Японии агрессивные макаки затерроризировали курорт Югавара

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В японском городе Югавара, расположенном в провинции Канагава и известном своими термальными источниками, группа из 20 агрессивных макак держит в страхе местное население и отдыхающих. Стая, получившая обозначение T1, с начала 2025 года совершила более шести тысяч нападений на людей, проникновений в жилища и краж, сообщает Soranews24.