Агрессивные макаки затерроризировали знаменитый курорт
В японском городе Югавара, расположенном в провинции Канагава и известном своими термальными источниками, группа из 20 агрессивных макак держит в страхе местное население и отдыхающих. Стая, получившая обозначение T1, с начала 2025 года совершила более шести тысяч нападений на людей, проникновений в жилища и краж, сообщает Soranews24.
Особый резонанс вызвал инцидент, произошедший в сентябре: обезьяны окружили 40-летнего мужчину на улице, после чего одна из них укусила его. Этот случай стал первым подобным за всю историю наблюдений за приматами в регионе.
Причины резкого изменения поведения макак пока не установили. Часть биологов предполагает, что отправной точкой мог стать конфликт с человеком, другие указывают на то, что обезьяны облюбовали пустующие дома в городе и перестали бояться людей.
Для оперативного реагирования на новые происшествия власти отловили двух альфа-самцов группы и надели на них GPS-трекеры. Жители и владельцы отелей обеспокоены: агрессивные приматы могут отпугнуть туристов, что нанесёт серьёзный удар по экономике города, живущего за счёт термальных курортов. В числе рассматриваемых мер — снос заброшенных зданий, где селятся обезьяны.
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