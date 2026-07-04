В Ростове-на-Дону домашняя обезьяна искусала 10-летнюю девочку на улице
В Ростове-на-Дону домашняя обезьяна напала на 10-летнюю девочку и искусала её. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
ЧП произошло в Советском районе города. Там хозяйка выгуливала мартышку на поводке, однако не удержала питомца — животное вырвалось и вцепилось в ногу школьнице. Пострадавшая получила множественные укусы.
Очевидцы вызвали скорую помощь, медики оказали девочке необходимую помощь на месте. Сотрудники Следственного комитета по Ростовской области начали доследственную проверку, они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, соблюдала ли владелица правила содержания дикого животного.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Адыгее. Там обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю пенсионерку.
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