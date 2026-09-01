Агрессивные покупательницы избили сотрудницу ТЦ в Новосибирске

01 сентября 2026, 22:15

Фото: iStock/Chalabala

В Новосибирске сотрудники полиции проверяют информацию об избиении сотрудницы магазина, который находится в торговом центре «Континент» на Гусинобродском шоссе.





По данным Om1 Новосибирск, покупатели забыли в магазине свои вещи. Тогда продавец догнала людей и отдала им их пакет. Развернувшись в сторону рабочего места, она услышала в свой адрес нецензурную брань. Тогда женщина решила выяснить причину недовольства. Тогда, по словам пострадавшей, несколько женщин набросились на нее и начали избивать. В итоге врачи диагностировали у продавца сотрясение мозга и перелом носа.





«В настоящий момент девушка приглашена в полицию, где она будет опрошена и получит направление на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в МВД.