Россиянина похитили и избили из-за долга в 1500 рублей

31 августа 2026, 15:10

На Урале осудили мужчину, который избил и похитил знакомого из-за долга

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

В Свердловской области осудили мужчину, который сломал ребра своему знакомому и похитил его из-за долга в полторы тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила.