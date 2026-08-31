Россиянина похитили и избили из-за долга в 1500 рублей
В Свердловской области осудили мужчину, который сломал ребра своему знакомому и похитил его из-за долга в полторы тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
По версии следствия, все произошло вечером 19 октября 2025 года в поселке Уралец. Мужчина избил своего знакомого, нанеся ему множественные удары, после чего силой затолкал его в багажник машины и увез в безлюдное место. Там злоумышленник удерживал жертву и требовал вернуть долг. Потерпевшему удалось сбежать в лес, когда нападавший на время отвлекся и оставил его без присмотра.
В суде установили, что прежде фигурант уже был судим: в 2025 году он освободился из колонии, где отбывал 14-летний срок за тяжкое преступление. Уральца признали виновным по пунктам «в, з» части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Суд приговорил рецидивиста к семи годам колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что житель Дагестана похитил пятилетнюю дочь знакомой, чтобы отомстить той за отказ в романтических отношениях.
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