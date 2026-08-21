SHOT: украинцы избили итальянку с русскими корнями в Тоскане
В Тоскане произошёл инцидент с проявлением агрессии на почве происхождения. В провинции Ливорно избили 18‑летнюю девушку с русско‑итальянскими корнями, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Девушка отдыхала в кафе на побережье в компании друзей. В заведении она познакомилась с посетителями за соседним столиком. Один из них, заявивший, что он украинец, разговаривал по‑русски — на этой почве завязалось общение. По словам пострадавшей, поначалу никакого напряжения между ними не было.
Ситуация резко обострилась позже: мужчина оскорбил девушку из‑за её происхождения, выкрикнув в её адрес грубое высказывание. Когда девушка попыталась покинуть кафе, на неё напала сестра мужчины. Пока на место происшествия добирались полицейские, нападавшие скрылись. В настоящий момент агрессоров разыскивают для допроса.
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