SHOT: украинцы избили итальянку с русскими корнями в Тоскане

21 августа 2026, 06:55

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Тоскане произошёл инцидент с проявлением агрессии на почве происхождения. В провинции Ливорно избили 18‑летнюю девушку с русско‑итальянскими корнями, сообщает Телеграм-канал SHOT.