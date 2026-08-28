Знаменитого актера избили в торговом центре

28 августа 2026, 07:43

Житель Сингапура получил условное предупреждение за избиение актера Хуана Иляна

Фото: iStock/Chalabala

В Сингапуре осудили 60-летнего мужчину, который избил знаменитого актера. Об этом сообщает издание Mothership.