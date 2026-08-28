Знаменитого актера избили в торговом центре
В Сингапуре осудили 60-летнего мужчину, который избил знаменитого актера. Об этом сообщает издание Mothership.
Инцидент произошел 10 мая в торговом центре Circuit Road. В тот день 64-летний Хуан Илян пришел помириться с продавщицей из соседнего киоска после конфликта, но ее муж ударил его со спины в ухо. Пострадавший упал, его доставили в больницу, а через два дня он вернулся к работе.В августе суд вынес нападавшему условное предупреждение сроком на год. Если он совершит новое правонарушение, его осудят за оба эпизода.
Илян снимался в фильмах и сериалах более 20 лет, трижды признавался лучшим актером второго плана и номинировался на престижные награды. В 2007 году он завершил карьеру и занялся бизнесом, а в феврале запустил продажу морепродуктов в киоске. Актер не планирует менять место работы и надеется на улучшение отношений с семьей продавщицы. Кроме того, спустя годы он решил вернуться в профессию — он сыграет торговца морепродуктами в сериале по приглашению друзей.
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