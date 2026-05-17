Пенсионерка из Москвы поверила в замену ключей от домофона и лишилась 22 млн
В Москве 66-летняя пенсионерка попалась на уловку телефонных мошенников — она поверила в необходимость заменить ключи от домофона. Как сообщает столичная прокуратура, всё началось с того, что неизвестный позвонил женщине и представился председателем ТСЖ её дома.
«Сотрудник» рассказал о замене ключей от домофона и попросил назвать код из СМС-сообщения. Пенсионерка выполнила просьбу. Через некоторое время женщина получила уведомление о несанкционированном входе в аккаунт на «Госуслугах».
Вместе с этим сообщение содержало номер телефона для обратного звонка. Гражданка позвонила по указанному контакту. В результате мошенники выманили у неё информацию о счетах. Жертва сняла все деньги, взяла домашние сбережения и передала их курьерам.
Кроме того, аферисты уговорили москвичку сдать драгоценности в ломбард, а вырученные средства отдать курьеру. Злоумышленники потребовали ещё 150 тысяч долларов, запугав жертву обыском в квартире. Общий ущерб превысил 22 миллиона рублей.
