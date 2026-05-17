Россиянка нашла острый рыболовный крючок в молочном коктейле
Жительница посёлка Палатка в Магаданской области Юлия обнаружила рыболовный крючок в молочном коктейле. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Женщина рассказала, что купила напиток в магазине на Почтовой улице. Она заметила подозрительный предмет, когда коктейль почти закончился.
«У меня есть претензии к заводу. Хотелось бы получить объяснение: как на молочном заводе в продукции для детского питания появился этот предмет? Причём у крючка не было петли — видно, что её убрали», — рассказала потерпевшая.В магазине на её жалобу отреагировали смехом. Покупательница попыталась подать заявление в Роспотребнадзор.
«Я не пострадала, не допила полглотка и на дне в кружке обнаружила его», — добавила она.