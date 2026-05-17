В Нижнекамске бультерьер разорвал лицо и откусил ухо маленькой девочке
В Нижнекамске бультерьер напал на маленькую девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан, собака разорвала ребёнку лицо и откусила ухо.
Животное гуляло вместе с хозяином. В результате нападения девочка получила крайне серьёзные травмы. Очевидец рассказал, что две школьницы звали на помощь, но взрослые не подбежали.
«И ни один взрослый человек не подбежал и не помог! Ни один! Две девочки — 13 и 12 лет — звали на помощь. Никто не среагировал! Хозяин собаки стоял и наблюдал. В итоге забрал собачку свою и убежал», — сообщил свидетель ЧП.Врачи квалифицировали повреждения ребёнка как тяжкий вред здоровью. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ. Нижнекамская городская прокуратура взяла ход расследования на личный контроль. Надзорное ведомство оценит действия владельца собаки.