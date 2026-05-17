В Нижнекамске бультерьер разорвал лицо и откусил ухо маленькой девочке

17 мая 2026, 13:49

В Нижнекамске бультерьер напал на маленькую девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан, собака разорвала ребёнку лицо и откусила ухо.





Животное гуляло вместе с хозяином. В результате нападения девочка получила крайне серьёзные травмы. Очевидец рассказал, что две школьницы звали на помощь, но взрослые не подбежали.

«И ни один взрослый человек не подбежал и не помог! Ни один! Две девочки — 13 и 12 лет — звали на помощь. Никто не среагировал! Хозяин собаки стоял и наблюдал. В итоге забрал собачку свою и убежал», — сообщил свидетель ЧП.