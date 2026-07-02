Агрессивный украинец трижды за день стал поводом для вызова полиции в Словакии

02 июля 2026, 20:14

Агрессивного украинца в Словакии трижды за день забирали в отдел полицейские

Фото: istockphoto/Ajax9

Сотрудникам муниципальной полиции словацкого города Нитра трижды за один день пришлось выезжать на вызовы, связанные с одним и тем же гражданином Украины, который нарушал общественный порядок. Об этом сообщили в Facebook* правоохранительные органы.