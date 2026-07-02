Агрессивный украинец трижды за день стал поводом для вызова полиции в Словакии
Сотрудникам муниципальной полиции словацкого города Нитра трижды за один день пришлось выезжать на вызовы, связанные с одним и тем же гражданином Украины, который нарушал общественный порядок. Об этом сообщили в Facebook* правоохранительные органы.
Первый инцидент произошел на улице Халупкова, где мужчина загрязнял пространство. По информации полиции, он отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, после чего его доставили в отделение. Там его привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством.
Спустя примерно два часа правоохранителей вновь вызвали по тому же адресу. Как сообщили стражи порядка, мужчина вел себя агрессивно, громко кричал на прохожих, в связи с чем его повторно привезли в отдел.
Однако через несколько часов после освобождения полицейские получили еще один вызов. Заявитель указал, что неизвестный без видимой причины ударил его ногой в пах. Находившиеся на месте очевидцы подтвердили его слова и показали на мужчину, который находился неподалеку.
При попытке проверить документы подозреваемый, по данным полицейских, попытался нанести аналогичный удар одному из сотрудников, однако тот успел уклониться. После этого мужчину вновь отвезли в участок, где выяснилось, что ранее в тот же день он уже дважды задерживался. По итогам разбирательства нарушителю назначили штраф.
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