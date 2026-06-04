Украинец 25 лет держал одноклассника в качестве раба
Во Львовской области Украины перед судом предстанет 71-летний житель города Городок, которого обвиняют в том, что он 23 года удерживал в трудовом рабстве своего бывшего одноклассника. Об этом сообщает областная прокуратура в соцсетях.
По данным следствия, предприниматель с 2002 года до конца сентября 2025 года использовал знакомого для выполнения физической работы, применяя к нему психологическое давление и насилие. Мужчина оказался в зависимом положении после того, как его сестра попросила бывшего одноклассника устроить брата, страдавшего алкогольной зависимостью, на оплачиваемую работу с проживанием. Однако вместо этого бизнесмен забрал у жертвы документы и лишил возможности свободно передвигаться.
Экспертиза зафиксировала у пострадавшего сердечно-сосудистые заболевания, травмы рук, полное отсутствие зубов и утрату способности к самостоятельной жизни. В настоящее время он находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимый уход.
Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет о статье, связанной с торговлей людьми.
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