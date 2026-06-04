Украинец 25 лет держал одноклассника в качестве раба

04 июня 2026, 20:37

Прокуратура Украины: предприниматель держал одноклассника в рабстве 23 года

Фото: istockphoto/Rawf8

Во Львовской области Украины перед судом предстанет 71-летний житель города Городок, которого обвиняют в том, что он 23 года удерживал в трудовом рабстве своего бывшего одноклассника. Об этом сообщает областная прокуратура в соцсетях.