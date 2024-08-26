«Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники на курском направлении

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov
За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в Telegra,-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командующий спецназом генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) атаковали две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевых бронированных машин), один ИМР (инженерная машина разграждения) и шесть автотранспортных средств.
Алаудинов добавил, что российские войска получили подкрепление, и противник отступает в отдельных районах Курской области.
Ранее подчеркнул, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной.
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«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку"», – сообщил он.
Алаудинов добавил, что российские войска получили подкрепление, и противник отступает в отдельных районах Курской области.
Ранее подчеркнул, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной.
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Александр Климов