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В Курской области не прекращаются ожесточённые бои, однако в целом обстановка находится под контролем российских войск. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с ТАСС он также добавил, что линия боевого соприкосновения за минувшие сутки каких-либо заметных изменений не претерпела. Российские войска продолжают планомерно уничтожать живую силу и боевую технику противника, а обстановка в регионе рабочая и подконтрольная, заключил генерал-майор.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили об отражении подразделениями Вооружённых сил РФ попыток атак штурмовых групп ВСУ, во время которых противник потерял до 40 боевиков. Всего с начала боевых действий в Курской области потери украинской армии составили свыше 5,8 тысячи военнослужащих. Кроме того, уничтожены 72 украинских танка.
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Александр Бойцов