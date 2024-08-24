Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить позиции на курском направлении

Фото: Минобороны РФ
Спецназ «Ахмат» предотвращает попытки ВСУ контратаковать в Курской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 24 августа.
«Круглые сутки идут боестолкновения, противник пытается продавить те позиции, где находятся наши подразделения, потому что мы стоим на основных его маршрутах продвижения», – рассказал Алаудинов РИА Новости.
Генерал-майор уточнил, что «Ахмат» стоит на основных маршрутах продвижения и успешно удерживает противника, уничтожая боевиков.
«На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально», – заявил командир спецназа.
Ранее сообщалось, что военные морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. Там сейчас защищают территорию от остатков подразделений противника.
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Лия Мурадьян