Алаудинов заявил о доминировании России по всей линии боевого соприкосновения

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Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», – подчеркнул он.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области не оканчиваются бои, однако обстановка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.
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Александр Климов