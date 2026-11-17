Airbus A319 с пассажирами аварийно сел в Пулково из-за отказа левого двигателя
Пассажирский самолёт Airbus A319 аварийно сел в Санкт-Петербурге. По информации Telegram-канала SHOT, причиной стал отказ левого двигателя.
Инцидент произошёл с бортом компании «Россия», который летел из Петербурга в Калининград. В Пулково самолёт вернулся через 40 минут после вылета: на высоте около 1400 метров пилоты развернулись над акваторией Финского залива и направились в сторону аэропорта. После этого воздушное судно благополучно село в Пулково.
На борту находились пассажиры и члены экипажа. Во время полёта у левого двигателя отказал один из агрегатов. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Диспетчеры предоставили борту приоритет на посадку. Экстренные службы Пулково встретили самолёт на перроне. Никто не пострадал.
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