Суд в Перми вынес приговор одному из создателей наркомаркетплейса «Гидра»
Кировский районный суд Перми вынес приговор жителю Москвы, который стал одним из создателей крупнейшего наркомаркетплейса «Гидра». Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Суд признал мужчину виновным в создании преступного сообщества, пособничестве в торговле наркотиками и отмывании денег. Установлено, что с 2015 по 2022 год гражданин вместе с сообщниками руководил даркнет-площадкой «Гидра», через которую продавали запрещённые вещества.
В рамках расследования силовики изъяли около пяти килограммов кокаина, мефедрона, метадона и других наркотических средств. Кроме того, осуждённый легализовал более миллиарда рублей преступных доходов.
Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима и штраф 4,8 млн рублей. Деньги и недвижимость на сумму свыше миллиарда рублей конфисковали. Расследование в отношении остальных участников сообщества продолжается.
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