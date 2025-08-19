Аксенов: в 2024 году ФСБ предотвратила четыре покушения на меня

19 августа 2025, 14:14

Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях, которые могли случиться в прошлом году. Этим градоначальник поделился в эфире телеканала «Крым 24».





По признанию Аксенова, в прошлом году на него пытались совершить четыре покушения, все из которых предотвратили сотрудники ФСБ. Глава региона признался, что ждет и в дальнейшем покушений на себя, которые будут исполняться по заказу киевских властей.





«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник еще задач со своих исполнителей не снял», — сказал Аксенов.