Брат депутата Виталия Милонова погиб во время спецоперации на Украине
В зоне специальной военной операции погиб Александр Милонов — родной брат депутата Государственной Думы Виталия Милонова.
Об этом «RT» сообщили представители аппарата парламентария. Александр Милонов добровольцем вступил в ряды разведывательного подразделения 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики. Во время выполнения боевых задач он получил ранение, после чего был переведён для продолжения службы в один из военных госпиталей, где работал в составе медицинской службы.
К сожалению, полученные травмы привели к резкому ухудшению состояния его здоровья, что стало причиной гибели. Церемония прощания и отпевания по православному обряду с отданием воинских почестей состоялась в Санкт-Петербурге.
