Аксёнов предупредил жителей Крыма о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS

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После атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей и гостей Крыма не поднимать и не приближаться к боеприпасам при их обнаружении. В этом случае необходимо обратиться в экстренные службы и вызвать сотрудников МЧС, посоветовал Аксенов.
Советник главы региона Олег Крючков описал боеприпас, который случайно могут обнаружить зрители Крыма после ракетной атаки. Он пояснил, что снаряд имеет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения такого боеприпаса достигает 15 метров, отметил Крючков.
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Анастасия Хохлова