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Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым

Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
30 апреля 2024, 04:01
Фото: istock / Olena Bartienieva

Фото: istock / Olena Bartienieva

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать территорию Крыма при помощи баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом проинформировал председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Телеграм-канале.
«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично»,— написал Рогов.
Он также напомнил, что на Крымском мосту временно перекрывали движение. О приостановке движения стало известно в 01:25, о возобновлении — в 2:09.



Дальнобойные ракеты ATACMS тайно передали Украине от США в марте. Изначально об этом сообщали СМИ. Позже в Белом доме подтвердили, что о поставке не объявляли публично по просьбе киевских властей.

По информации NYT и Reuters, этими ракетами ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое 17 апреля. 18 апреля об ударе «по российскому военному объекту» в Джанкое сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Российская сторона атаку не подтверждала.

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Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных
Сапер рассказал, что ВСУ маскируют мины, пряча их в трупах животных
30 апреля 2024, 03:34

Фото: istock / Neznam

Вооруженные силы Украины маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.
«Убивают собаку, берут «ПТМку» (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, которая реагирует на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует», — рассказал собеседник агентства.
«Улуй» отметил, что данный метод минирования давно известен и является крайне распространенным.


Ранее стало известно, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дороги
#труп
#мина
#новости
#всу
#животные
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Украинский военный рассказал об оскорбившем его школьнике
Солдат ВСУ рассказал об оскорблении со стороны восьмилетнего ребенка
30 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Michele Ursi

Восьмилетний ребенок в супермаркете оскорбил солдата Вооруженных сил Украины, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Канал опубликовал кадры, на которых украинский военный рассказал, как после службы зашел в супермаркет. Его увидел восьмилетний ребенок и, приняв за работника территориального центра комплектации (ТЦК), высказался в его адрес нецензурной бранью.

Сам мужчина сказал, что «стоял в очереди и никого не трогал».

Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных
Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных
Ранее сообщалось, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#супермаркет
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#мужчина
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#военные
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В Белгороде объявлена ракетная опасность
Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
30 апреля 2024, 01:32

Фото: istock / bpawesome

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава области.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#губернатор
#опасность
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#Вячеслав Гладков
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Убитый в Германии украинец оказался десантником
Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником
29 апреля 2024, 23:35

Фото: istock / YakubovAlim

Командование 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины сообщило, что один из один из убитых в Германии являлся их военнослужащим. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook*.
Мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой, после чего был отправлен на лечение и реабилитацию в Германию. По этическим причинам командование не стало называть имя бойца и выразило соболезнования его близким.

Напомним, 27 апреля в торговом центре в городе Мурнау в Баварии обнаружили тела двух мужчин. Один из них, 36-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм, а второй, 23-летний мужчина, скончался позже в больнице.

По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего мужчину, который проживает около места происшествия.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских боеприпасов по Донецку
29 апреля 2024, 22:51

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра по нескольким районам Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Отмечается, что в 19:35 (совпадает с московским) зафиксирован обстрел ВСУ по направлению населённый пункт Желанное Второе – Донецк. В ходе этого обстрела выпущено три боеприпаса.

Позднее, в 20:10, украинскими войсками было выпущено ещё три снаряда в направлении населённого пункта Кураховка – Донецк.

В период с 21:40 до 21:55 ВСУ выпустили ещё пять снарядов по Петровскому району Донецка.

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#снаряд
#обстрел
#всу
#ракетный удар
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Сторонники России с важной миссией внедрились в ряды ВСУ, заявил Сальдо
Сальдо: сторонники РФ внедрились в ряды ВСУ, чтобы собрать информацию
29 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сторонники России внедрились в ряды ВСУ, чтобы собрать необходимую информацию о военных объектах противника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление «Русский Херсон», состоящее из местных жителей. Они наблюдают за украинскими военными и передают координаты из позиций.

Один из представителей этой подпольной организации заявил, что несколько его коллег осознанно мобилизовались в ряды ВСУ, чтобы добывать информацию. Они уже успешно передают российской стороне полученные данные, привёл его слова Сальдо.

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Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году
WSJ: Украина в 2024 году произведёт тысячи БПЛА дальнего действия
29 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/vadimrysev

Украина произведёт несколько тысяч беспилотников дальнего радиуса действия в этом году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что собственное производство позволяет украинским войскам ударять по территории России, обходя политические ограничения на использование западного оружия.

При этом издание подчеркивает, что большая часть комплектующих для украинских беспилотников китайского производства.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотников уничтожили группу украинских военных в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в ДНР.

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#сво
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В Одессе раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога
«Страна.ua»: в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
29 апреля 2024, 19:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Одесской области с 18:24 (совпадает с московским).

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по военной части ВСУ в Одессе. Удар был настолько мощным, что в десяти километрах от эпицентра взрыва тряхнуло дом.

Также в этот день сообщалось, что в Одессе двое военкомов пытались силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль и увезти. Ему чудом удалось вырваться из рук военных и побежать домой к маленькому ребёнку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная тревога
#сво
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В США поразились успехами ВС РФ за прошедшую неделю
NYT: Россия только за прошлую неделю освободила около шести сёл в ДНР
29 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/macky_ch

Армия России достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, взяв под контроль не менее шести населённых пунктов. Об этом пишет New York Times.
«За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск», — говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ по-прежнему ждут военную помощь от США.

Кроме того, ситуацию для Киева усугубляет прорыв северной части оборонительной линии, после чего армия России оперативно достигла села Очеретино, уверены авторы материала.

В понедельник, 29 апреля, в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике.

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