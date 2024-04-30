Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым

Фото: istock / Olena Bartienieva
В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать территорию Крыма при помощи баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом проинформировал председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Телеграм-канале.
«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично»,— написал Рогов.Он также напомнил, что на Крымском мосту временно перекрывали движение. О приостановке движения стало известно в 01:25, о возобновлении — в 2:09.
Дальнобойные ракеты ATACMS тайно передали Украине от США в марте. Изначально об этом сообщали СМИ. Позже в Белом доме подтвердили, что о поставке не объявляли публично по просьбе киевских властей.
По информации NYT и Reuters, этими ракетами ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое 17 апреля. 18 апреля об ударе «по российскому военному объекту» в Джанкое сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Российская сторона атаку не подтверждала.
Читайте также:
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР
Сторонники России с важной миссией внедрились в ряды ВСУ, заявил Сальдо
Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году
Алина Юрчак