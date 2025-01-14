Аксёнов: Ситуация с мазутом будет усугубляться, пока танкеры не снимут со дна

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Ситуация с выбросами мазута в Крыму будет деградировать до тех пор, пока танкеры, потерпевшие крушение в Чёрном море, не снимут со дна. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксёнов.
На совещании с участием президента России Владимира Путина он сообщил, что объём выбросов пока небольшой, с воздуха пятен нефтепродукта, дрейфующих вдоль крымского побережья, не видно. Однако стоит ожидать, что ситуация в дальнейшем будет так или иначе деградировать, предостерёг Аксёнов. По его словам, опасность новых выбросов мазута будет сохраняться до тех пор, пока танкеры не снимут со дна.
9 января Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в акватории Чёрного моря пока делается недостаточно. Российский лидер также подчеркнул, что катастрофа танкеров в Керченском проливе является одним из самых серьёзных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.
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Александр Бойцов