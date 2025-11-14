Жителя Новороссийска увезли на скорой после атаки БПЛА

14 ноября 2025, 03:27

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Новороссийск подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Обломки дронов повредили три многоквартирных дома, сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.