Жителя Новороссийска увезли на скорой после атаки БПЛА

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Новороссийск подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Обломки дронов повредили три многоквартирных дома, сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.



В некоторых квартирах выбило стекла. Один мужчина пострадал из-за падения фрагментов беспилотника, ему понадобилась госпитализация.

ВСУ на протяжении трех часов атакуют Краснодарский край, активно применяя БПЛА. В Новороссийске сработали сирены воздушной тревоги, системы ПВО ведут огонь по целям в небе над городом. Угроза также объявлена в Анапе, в Геленджике и в Туапсинском районе.

На перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске повреждения получила нефтебаза. Под ударом оказались береговые сооружения. По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб.

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не работают. Воздушные гавани приостановили прием и отправку рейсов.

Александр Огарёв

