Жителя Новороссийска увезли на скорой после атаки БПЛА
Новороссийск подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Обломки дронов повредили три многоквартирных дома, сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
В некоторых квартирах выбило стекла. Один мужчина пострадал из-за падения фрагментов беспилотника, ему понадобилась госпитализация.
ВСУ на протяжении трех часов атакуют Краснодарский край, активно применяя БПЛА. В Новороссийске сработали сирены воздушной тревоги, системы ПВО ведут огонь по целям в небе над городом. Угроза также объявлена в Анапе, в Геленджике и в Туапсинском районе.
На перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске повреждения получила нефтебаза. Под ударом оказались береговые сооружения. По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб.
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не работают. Воздушные гавани приостановили прием и отправку рейсов.
Читайте также: