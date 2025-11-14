Видео с украинкой, размахивающей ножом в польском поезде, появилось в Сети
Беженка с Украины вела себя агрессивно, угрожая ножом пассажирам поезда в Польше. Об этом пишет портал Onet.
Конфликт начался во время стандартной проверки билетов. Украинка неожиданно начала громко исполнять национальный гимн и грубо оскорбила проводника. После этого женщина достала нож и угрожала воткнуть его в сердце сотрудника.
Чтобы остановить дебош, проводник применил нестандартный метод. Мужчина взял в руки металлический чемодан и сбил им с ног нарушительницу спокойствия. После этого ее скрутили и передали сотрудникам правоохранительных органов.
