Видео с украинкой, размахивающей ножом в польском поезде, появилось в Сети

14 ноября 2025, 03:46

В Польше угрожавшую ножом украинку «вырубили» ударом чемодана

Фото: istockphoto / ipopba

Беженка с Украины вела себя агрессивно, угрожая ножом пассажирам поезда в Польше. Об этом пишет портал Onet.