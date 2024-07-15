Актер Смольянинов* в Берлине едва не подрался с обозвавшим его россиянином

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
В Берлине перед финальным матчем Евро-2024 российский болельщик встретил актера Артура Смольянинова*, который покинул РФ и обматерил его. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Это ты артист, который визжит против России? Сиди тут, бомжуй... (неценз.речь)», — сказал россиянин артисту.Автор ролика отметил, что увидел очень знакомое лицо. Ему захотелось высказать артисту все то, что накопилось. Актер в ответ попытался наброситься на обидчика, однако был остановлен своими спутниками.
Артур Сергеевич Смольянинов* — актёр театра, кино и озвучивания, театральный режиссёр и автор песен. 13 января 2023 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Позже выяснилось, что он задолжал налоговой РФ большую сумму.
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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
Дарья Осипова