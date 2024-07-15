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Актер Смольянинов* в Берлине едва не подрался с обозвавшим его россиянином

Shot: актера Артура Смольянинова* обматерил российский болельщик в Берлине
15 июля 2024, 13:39
Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В Берлине перед финальным матчем Евро-2024 российский болельщик встретил актера Артура Смольянинова*, который покинул РФ и обматерил его. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Это ты артист, который визжит против России? Сиди тут, бомжуй... (неценз.речь)», — сказал россиянин артисту.
Автор ролика отметил, что увидел очень знакомое лицо. Ему захотелось высказать артисту все то, что накопилось. Актер в ответ попытался наброситься на обидчика, однако был остановлен своими спутниками.



Артур Сергеевич Смольянинов* — актёр театра, кино и озвучивания, театральный режиссёр и автор песен. 13 января 2023 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Позже выяснилось, что он задолжал налоговой РФ большую сумму.

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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
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#артист
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В Подмосковье загорелся катер с детьми
SHOT: катер с детьми взорвался в Подмосковье
15 июля 2024, 13:55

Фото: IStock/valio84sl

Катер с малолетними детьми загорелся в Подмосковье. У школьников загорелись волосы, сообщает Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, две семьи загорали на берегу Кудиновского карьера, когда к ним подъехал мужчина в возрасте 69 лет и предложил покатать детей. В катер село несколько малолетних и мать одного их них. В один момент в месте мотора раздался хлопок и начался пожар. Все дети получили ожоги различных частей тела. Больше всего пострадал мальчик девяти лет, сидящий в конце лодки, у него обгорело 10% тела: ухо, часть лица и рука.

Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции беседуют с вальцам катера для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#мальчик
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В Петербурге дети мигрантов избили подростка за лозунг «Россия для русских»*
В Петербурге дети мигрантов избили подростка за лозунг националистов
15 июля 2024, 13:54

Фото: iStock/Motortion

В Петербурге дети мигрантов избили подростка. Об этом пишет издание «Регнум» в Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, перед дракой мальчик произнес лозунг националистов «Россия для русских»*. Конфликт произошел в одном из городских парков.

На помощь россиянину пришла девушка. Она залила детей мигрантов струей перцового аэрозоля. На случившееся отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин. Он получил возбудить уголовное дела по факту данного инцидента.

Ранее сообщалось, что драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен в Федеральный список экстремистских материалов
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#бастрыкин
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Суд заочно вынес приговор журналистке Гессен за фейки про СВО
Журналистка Гессен заочно осуждена на 8 лет по делу о фейках
15 июля 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии проживающую в США журналистку Марию (Машу) Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
МВД объявило журналистку в розыск в декабре прошлого года. В конце месяца она была арестовано заочно.

Согласно вынесенному приговору, ей вменили п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о ВС РФ). В частности, Гессен обвиняли российских военных в «зверствах» в украинской Буче. Отбывать наказание она должна в колонии общего режима.

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Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми
15 июля 2024, 13:41

Фото: iStock/fotoember

Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка. Видео с допросом опубликовал Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю».
Мать ребенка была задержана по ст. 105 ч. 2. Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего». Свою вину она полностью признала.
В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика. Как выяснилось позже, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире путем удушения совершила убийство своего 9-летнего ребенка и оставила на теле сына колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, она в чемодане переместила тело ребенка к бакам для мусора. Чемодан нашел местный житель на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.

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#убийство
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#фсб
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В Электростали задержали мошенника, выманившего у пенсионерки 9 млн рублей
15 июля 2024, 13:40

Фото: iStock/BrianAJackson

24-летнего уроженца Северного Кавказа, обманувшего пожилую жительницу Электростали более чем на 9 млн рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«67-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что вклады пенсионерки под угрозой, и о том, как их защитить, ей расскажут сотрудник Центробанка и следователь. Следуя указаниям злоумышленников, женщина сняла все свои сбережения с разных счетов и перенесла на якобы безопасный счёт. Ущерб составил свыше 9 млн рублей», — говорится в сообщении.
Задержанный уроженец Северного Кавказа рассказал, что его частью работы было обналичивание денег со счетов и распределение их между участниками банды.

Сейчас полиция разыскивает остальных членов преступной группы.

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#криминал
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#мвд московской области
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Несовершеннолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска
Mash: 16-летний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска
15 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Шестнадцатилетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
16-летний подросток в августе 2023 года вступил в в запрещённую организацию «Маньяки культ убийства»*, которой руководит украинский координатор. Юноша в колледж не поступил и решил отомстить.

Злоумышленник подготовил восемь коктейлей Молотова. Оперативники в процессе обыска обнаружили в его квартире две готовые бутылки с зажигательной смесью, ингредиенты для приготовления других и символику запрещённой организации.

Остальные шесть коктейлей Молотова вместе со схемой колледжа подросток спрятал на территории стадиона «Труд». Ближайшее время малолетний преступник проведёт в СИЗО — ему грозит от 15 до 20 лет за терроризм.

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*признана террористической организацией и запрещена в России
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#дагестан
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В Чечне пострадали 31 человек из-за взрыва газовых баллонов
15 июля 2024, 13:06

Фото: istockphoto / RamonCast

По информации 112, на стройке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района в Чечне произошёл взрыв газовых баллонов.
В результате произошедшего инцидента погибли пять человек, ещё 26 получили ранения.

«По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация газовых баллонов. Люди, получившие травмы, доставляются в больницы. Пострадавшие с лёгкими и средними травмами осматриваются в Шатойской больнице», — говорится в сообщении.

Тех, кто получил тяжёлые ранения, эвакуируют в республиканскую больницу Грозного.
На месте происшествия продолжается разбор завалов.

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На северной стороне Севастополя произошел пожар
Губернатор Развожаев: В Севастополе произошел природный пожар
15 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Distortion Media

На северной стороне Севастополя произошел природный пожар. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Общая площадь пожара составляет три гектара. Губернатор сообщил, что люди из зоны пожара были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома», — написал он.

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев писал, что в селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пенсионер из Подмосковья организовал интим-услуги в спа-салоне Наро-Фоминска
15 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto / blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнего местного жителя, которого подозревают в организации занятия проституцией в банном комплексе. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что пенсионер искал девушек для оказания интимных услуг, а также договаривался с клиентами о месте, времени и стоимости. Помимо этого, задержанный занимался учетом денег. По данным правоохранителей, бордель им был организован в одном из банных комплексов.

Задержан мужчина был после того, как клиенты передали ему деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него была взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Молодого человека задержали на следующий день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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