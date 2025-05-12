Актера из «Беспринципных» и «Слепой» Алдонина побили у бара в центре столицы

Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)
Актера из «Беспринципных» и «Слепой» Руслана Алдонина избили недалеко от бара в центре Москвы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что в ночь с 8 на 9 мая актер проводил время в баре «На кранах». Там прямо у входа он вступил в словесную перепалку с группой из трех молодых людей, конфликт перерос в драку. В какой-то момент Алдонину даже пришлось убегать от тех людей. В итоге находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обидчики избили Руслана, а еще украли у него сумку с документами.
Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)
Сам артист отмечал, что во время потасовки потерял сознание и не помнит всех событий того вечера. В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. Со слов Руслана, он был пьян и мог сказать что-то лишнее. Актер утверждает, что все участники инцидента установлены с помощью видео с камер наблюдения.
Руслан Алдонин появлялся в одном из сезонов сериала «Беспринципные», а еще снимался в картинах «Слепая», «Моя мама — шпион» и иных.
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Руслан Алдонин (Фото: Инстаграм* @ruslan_aldonin1984)
Сам артист отмечал, что во время потасовки потерял сознание и не помнит всех событий того вечера. В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. Со слов Руслана, он был пьян и мог сказать что-то лишнее. Актер утверждает, что все участники инцидента установлены с помощью видео с камер наблюдения.
Руслан Алдонин появлялся в одном из сезонов сериала «Беспринципные», а еще снимался в картинах «Слепая», «Моя мама — шпион» и иных.
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Ольга Енгалычева