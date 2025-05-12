Финалистку «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер забили до смерти

Наталья Мурер (Фото: Инстаграм* @natasha_boska)
Участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер обнаружили в Москве без признаков жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
Труп 40-летней Натальи нашли 3 мая в квартире, которая принадлежит врачу-хирургу, старшему научному сотруднику центра «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. Там обнаружили беспорядок и следы борьбы.
Следствие полагает, что Маурер и Паштаев были сожителями. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Женщина была победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», из-за чего смогла участвовать в «Миссис Россия». Еще она играла на скрипке вместе с супругом, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета. Пара воспитывала троих детей: сыновей Давида и Авеля, дочь Еву.
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Следствие полагает, что Маурер и Паштаев были сожителями. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Женщина была победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», из-за чего смогла участвовать в «Миссис Россия». Еще она играла на скрипке вместе с супругом, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета. Пара воспитывала троих детей: сыновей Давида и Авеля, дочь Еву.
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Ольга Енгалычева