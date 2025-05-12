Бизнесмен Михаил Хубутия после зверского избиения Юлии Ван заявил, что платил ей за секс миллион рублей в месяц

Михаил Хубутия (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Юлия Ван (Юлия Иванова) обвинила Михаила Хубутию в покушении на убийство. 58-летний бизнесмен впервые рассказал об отношениях с 29-летней моделью.
Модель и бизнесвумен родом из Ростовской области. Она выдвинула обвинения против бывшего возлюбленного, которого обвиняет в зверском избиении с применением топора и молотка. Девушке пришлось притвориться мёртвой, чтобы мужчина перестал её бить и ушёл. Инцидент произошёл 25 апреля в доме Юлии в Подмосковье. Ван самостоятельно вызвала себе скорую и полицейских.
Причиной конфликта девушка называет ревность. Юлия рассталась с Михаилом в декабре прошлого года, однако он якобы не хотел оставлять её в покое и постоянно угрожал отобрать их совместную дочь и упечь Ван в психиатрическую клинику. Теперь бывший министр торговли Московской области Хубутия впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их смешными.
Михаил утверждает, что у него с Юлией был исключительно коммерческий роман. Девушку он нашёл с помощью специального менеджера, занимающегося поиском спутниц для богатых мужчин.
В заключение бизнесмен добавил, что ни о какой ревности речи не шло. Якобы он прекрасно знал, что у Ван был ещё один обеспеченный клиент, но относился к этому абсолютно спокойно. Сейчас против Хубутии возбуждено уголовное дело. Его интересы будет защищать звёздный адвокат Сергей Жорин, который отметил, что формат отношений Юлии и Михаила в этом деле имеет принципиальное значение.
Отметим также, что Хубутия более 30 лет прожил в браке с Екатериной Джанашией, которая родила ему троих сыновей. С Ван он состоял в отношениях с 2018 года.
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Причиной конфликта девушка называет ревность. Юлия рассталась с Михаилом в декабре прошлого года, однако он якобы не хотел оставлять её в покое и постоянно угрожал отобрать их совместную дочь и упечь Ван в психиатрическую клинику. Теперь бывший министр торговли Московской области Хубутия впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их смешными.
Михаил утверждает, что у него с Юлией был исключительно коммерческий роман. Девушку он нашёл с помощью специального менеджера, занимающегося поиском спутниц для богатых мужчин.
«Состоялась встреча, где Ван озвучила свои условия: 10 тысяч долларов за свидание. Разумеется, оно подразумевало близость. Я согласился, передал ей средства. Юлия немедленно отправилась в бутик и купила себе что-то из одежды и даже приобрела мне какой-то шарфик. Это было очень трогательно. Так завязалось наше общение или, называя вещи своими именами, финансовое сотрудничество», – заявил Хубутия, слова которого приводит StarHit.Отношения пары развивались стремительно, и уже спустя некоторое время женатый бизнесмен приобрёл для девушки апартаменты в Москве.
«Время от времени Юлия придумывала тарифные планы! Да-да. Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: "Миша, предлагаю тебе тарифный план супер VIP. Туда входят 10 ночей, 3 выезда в любое время для оказания оральных услуг и так далее". Этот "пакет" стоил 1 миллион рублей в месяц», – отметил бывший министр.В результате, участница конкурса «Мисс Европа Плюс-2014» забеременела от экс-министра и родила ему дочь. Но даже после этого в паре сохранился прежний формат отношений, основанный на плате за интимные услуги. Михаил отметил, что признал ребёнка, купил его матери недвижимость в Подмосковье и полностью обеспечивал как «любой порядочный человек».
В заключение бизнесмен добавил, что ни о какой ревности речи не шло. Якобы он прекрасно знал, что у Ван был ещё один обеспеченный клиент, но относился к этому абсолютно спокойно. Сейчас против Хубутии возбуждено уголовное дело. Его интересы будет защищать звёздный адвокат Сергей Жорин, который отметил, что формат отношений Юлии и Михаила в этом деле имеет принципиальное значение.
Отметим также, что Хубутия более 30 лет прожил в браке с Екатериной Джанашией, которая родила ему троих сыновей. С Ван он состоял в отношениях с 2018 года.
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Анастасия Чинкова