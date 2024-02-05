Актера из сериала «Глухарь» Канахина* будут заочно судить в России за госизмену

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина*, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру.
Отмечается, что 41-летний актер принимал участие в атаках на Брянскую область. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов, которые основаны на «русофобии и идее украинского национализма». По предварительным данным, актеру грозит пожизненное тюремное заключение.
Канахин* уехал из РФ и в августе 2022 года стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус». В ведомстве заявили, что с января по март 2023 года он занимался выполнением боевых задачи против российских военнослужащих в Херсонской области.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Алина Юрчак