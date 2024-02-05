СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания

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Надырхан Кадирханов, задержанный по подозрению в убийстве бойца Магомеда Мутаева признался в совершении преступления и дал показания, об этом сообщили в Следственном комитете по Дагестану.
Напомним, вечером 31 января в Махачкале был застрелен 21-летний боец смешанного стиля (MMA) Магомед Мутаев. Сообщалось, что в него выстрелили не менее сем и раз. От полученных травм он скончался по пути в больницу. Подозреваемый в совершении этого преступления, 18-лений Надырхан Кадирханов, был задержан 3 февраля на территории республики.
По информации СК Дагестана, задержанный признал свою вину, а также подробно рассказал о том, как застрелил спортсмена и куда спрятал пистолет.
Ранее сообщалось, что мотивом к убийству Мутаеву стала внезапно возникшая неприязнь со стороны подозреваемого. Однако, в чём именно заключалась эта неприязнь - пока что не раскрывается.
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По информации СК Дагестана, задержанный признал свою вину, а также подробно рассказал о том, как застрелил спортсмена и куда спрятал пистолет.
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Евгения Парфентьева