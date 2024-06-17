Москвича задержали за выращивание конопли в дачном сарае

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
41-летнего жителя Москвы задержала полиция по подозрению в организации теплицы по выращиванию конопли в сарае на дачном участке на территории городского округа Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе отработки оперативной информации полиция установила, что мужчина закупил для своей нарколаборатории семена конопли и удобрения, а также вентиляторы, тепловые лампы и прочее оборудование», — говорится в сообщении.В ходе обыска в сарае обнаружили восемь кустов конопли и запаянные пакеты с растительным веществом. Экспертиза части обнаруженного вещества показала, что это марихуана. Общая масса наркотика составила около килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».
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