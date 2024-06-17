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Москвича задержали за выращивание конопли в дачном сарае

17 июня 2024, 09:18

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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41-летнего жителя Москвы задержала полиция по подозрению в организации теплицы по выращиванию конопли в сарае на дачном участке на территории городского округа Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе отработки оперативной информации полиция установила, что мужчина закупил для своей нарколаборатории семена конопли и удобрения, а также вентиляторы, тепловые лампы и прочее оборудование», — говорится в сообщении.
В ходе обыска в сарае обнаружили восемь кустов конопли и запаянные пакеты с растительным веществом. Экспертиза части обнаруженного вещества показала, что это марихуана. Общая масса наркотика составила около килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.



Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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Арестованный в России американец не признал вину
Американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке
17 июня 2024, 08:51

Фото: istock / AMilkin

Военный США Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Об этом пишет РИА Новости.
Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления. Сообщается, что вину в краже он признал частично.

«Нет (не признаю вину в угрозе убийством). Частично (в краже), умысла не было», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кражи
#ук
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Стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ*
Флаг ИГ* террористам из ростовского СИЗО передали под видом полотенец
17 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/OlFedv

Флаг ИГ* и повязки на голову террористам из ростовского СИЗО передали под видом полотенец. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что оперативники проводят обыски у родственников ликвидированных преступников. Они ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Стало известно, что заточки и ножи террористы забрали у других заключенных.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям. Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сотрудники
#сизо
#фсин
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В Турции при жертвоприношениях во время Курбан-байрам пострадали 16 тыс человек
17 июня 2024, 01:54

Фото: iStock/9parusnikov

В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам около 16 тысяч турецких граждан пострадали во время жертвоприношения, сообщил директор Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети X.
«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», – заявил он.

Пострадавшим оказана помощь в медицинских учреждениях.

Наибольшее число раненых было в Анкаре – 1 274 человека. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире – 416.

Напомним, Курбан-байрам (праздник жертвоприношений) отмечается в честь пророка Ибрахима (Авраам в Библии), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первого ребенка Исмаила. Одобрив готовность Ибрахима, Аллах разрешил ему принести в жертву ягненка вместо своего сына. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

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#курбан-байрам
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#травмы
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«Был домашним мальчиком»: дядя захватчика ростовского СИЗО о племяннике
17 июня 2024, 00:52

Фото: iStock/zabelin

Один из участников захвата ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, был «домашним мальчиком», заявил его дядя Мухарбек Гандатоев газете «Известия».
«То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, – мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», – рассказал Гандалоев «Известиям».

По его словам, племянник хорошо учился в школе и добился хороших результатов в высшем учебном заведении.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#заложники
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Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону
Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону, часть города без света
16 июня 2024, 23:37

Фото: iStock/happyphoton

На подстанции в Ростове произошла авария, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что вспышка произошла на одной из подстанций. Впоследствии часть Западного района города осталась обесточена. Другие подробности и причины неизвестны.

Ранее, 15 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сильный дождь с грозой вызвал перебои с электричеством в пригородных зонах и историческом центре города.

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#севастополь
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#электричество
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В СПЧ сообщили о перегруженности ростовского СИЗО
Член СПЧ Мельников: перелимит ростовского СИЗО составляет около 400 человек
16 июня 2024, 23:07

Фото: iStock/Rafa Jodar

Перелимит ростовского СИЗО-1, где несколько преступников взяли в заложники сотрудников ФСИН, составляет от 200 до 400 человек, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мельников подчеркнул, что перелимит – «вполне привычное явление» для среднестатистического СИЗО.

«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – подчеркнул член СПЧ.

Однако правозащитник отметил, что хотя прогресс и был достигнут, он не был ощутимым.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#сизо
#оружие
#преступники
#сотрудники
#ростовская область
#спч
#россия
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Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР
16 июня 2024, 20:30

Фото: iStock/Leonid Ikan

Следственный комитет РФ будет устанавливать причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины в Угледаре, ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Следственный комитет России примет все необходимые меры для выявления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР в результате атаки ВСУ.

Кроме того, стало известно, что журналист НТВ Валерий Кожин скончался в больнице после того, как попал под обстрел со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки.

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#обстрел
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В Одинцово двое с ножом напали на мужчину посреди дороги
16 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/Motortion

В Одинцово Московской области произошел жестокий инцидент с поножовщиной. По информации с видеозаписей, двое мужчин догнали свою жертву на дороге и напали на него.
Один из нападавших избил пострадавшего, а другой нанес несколько ножевых ранений в ноги. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.



Мужчина, на которого напали, был госпитализирован с ножевым ранением бедра. Преступники остаются на свободе, и в Московской области введен план «Перехват» для их поимки.

Предварительно установлено, что нападавшие скрылись на синем автомобиле ВАЗ 2115 с номерными знаками Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле машины имеется большая белая наклейка. Очевидцы пытались преследовать преступников, но им удалось уйти от погони.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поисковые мероприятия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступников, сообщить в полицию.

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«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления москвичей
16 июня 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Сервис доставки еды «Кухня на районе» временно приостановил работу своего приложения после нескольких случаев отравления в Москве, о чем сообщается в Telegram-канале компании.
«Вчера мы узнали о возможной проблеме с нашим салатом Лобио, в рецепте которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков. Мы уже сняли это блюдо с продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений, мы временно остановили работу приложения», — говорится в заявлении.
По данным Следственного комитета, 14 и 15 июня десять москвичей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Все они пользовались службами доставки. СМИ сообщали, что у пострадавших выявлен ботулизм, но столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание остается только у четырех человек.

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