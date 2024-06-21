В Химках задержали мужчину, ударившего ножом собаку

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, ударившего ножом собаку в магазине в Химках и угрожавшего покупателям, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в торговом помещении на улице Академика Грушина. Злоумышленник ранил лежавшую на полу собаку и угрожал ножом посетителям магазина. Раненую собаку очевидцы отвезли в ветеринарную клинику», — говорится в сообщении.Полиция установила личность нападавшего: им оказался 37-летний местный житель. Его задержали по месту проживания. При личном досмотре у него нашли четыре ножа, шесть перцовых баллончиков, пневматический пистолет с металлическими пулями и мобильные телефоны.
В отделении задержанный рассказал, что ранил собаку, так как почувствовал от неё угрозу.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.
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